Росія нещадно б'є по Харкову, а пам'ятник Висоцькому і досі стоїть: чому постамент не зносять (фото)

Харківська міська рада не зверталася до УІНП по роз’яснення щодо даної особи

Пам'ятник Володимиру Висоцькому залишиться у Харкові. Міська рада не прийняла рішення про його знесення, постамент розташований біля Палацу Спорту, який знищили росіяни. Членкиня топонімічної комісії каже, що "він не містить символіки російської імперської політики".

Про це повідомляє видання "Думка" з посиланням на голову громадської організації "Деколонізація. Україна" Вадима Позднякова. За його словами, вони звертались до Харківської міської ради з пропозицією завершити процес деколонізації / декомунізації в місті, зокрема демонтувавши пам’ятник російському поету та співаку.

У письмовій відповіді Департаменту сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради за підписом директора департаменту Олександра Власенка вказано, що мерія не ухвалювала рішення щодо пам’ятника Висоцькому.

"За інформацією відділу з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Харківської міської ради, Українським інститутом національної пам’яті (УІНП) не надано жодних фахових висновків та рекомендацій стосовно того, чи підпадає особистість Володимира Висоцького під дію Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". На теперішній час рішення виконавчого комітету Харківської міської ради щодо демонтажу пам’ятника Володимиру Висоцькому не прийнято", – йдеться в офіційній відповіді мерії Харкова.

Директорка Північно-східного відділу Інституту національної пам’яті, членкиня топонімічної комісії при Харківській ОВА Марія Тахтаулова у коментарі видання "Думка" повідомила, що УІНП рекомендує очищати символічний простір громад від маркерів, які б потенційно могли створювати ілюзію спільності цього простору з країною-агресором. Разом з тим вона зазначила, що особа Висоцького не містить російської символічності.

"Особа Висоцького не містить символіки російської імперської політики. Водночас УІНП рекомендує громадам розглянути можливість очищення символічного ландшафту своїх населених пунктів від радянських / російських маркерів, які створюють ілюзію спільного культурного простору", – зазначила вона.

Тахтаулова додала, що Харківська міська рада не зверталася до УІНП по роз’яснення щодо особи Володимира Висоцького.

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