Більше не будемо жертвою. Гудименко пояснив, як ЗСУ роблять Україну глобальним гравцем у Європі

Київ може впливати на ситуацію в сусідніх країнах

Сильна країна повинна мати або потужну економіку, або армію. Якщо є обидва фактори — вона стає глобальним гравцем. Довгий час Україна не мала ні того, ні іншого. Але війна змінила ситуацію.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" в межах програми "Лінія спротиву" розповів ветеран, голова громадської антикорупційної ради при Міноборони України, лідер партії "Демократична Сокира" Юрій Гудименко. Він пояснив, чому Україна має формувати власний порядок денний у регіоні.

Більше читайте в публікації: "Ми профукали всі геополітичні можливості з 1991-го, тепер вони б’ють нас по голові": Юрій Гудименко про право сильного, Трампа і Європу".

— Ми будуємо сильну армію, а значить — нас уже не можна ігнорувати. Ми стаємо серйозним гравцем принаймні у Східній Європі, — каже політик.

За його словами, маючи сильні ЗСУ, Україна більше не повинна просто спостерігати, як Росія запалює пожежі навколо наших кордонів — у Придністров’ї, Білорусі тощо.

— Ми профукали всі — без виключення всі — геополітичні можливості з 1991 року. І тепер вони, кожна, б’ють нас по голові. Білорусь стала диктатурою — ми не відреагували. Хоча могли. Ми не можемо вдавати, що нас це не стосується, хоча їхні інтереси заходять глибоко в зону наших. Нам доведеться почати впливати, говорити, діяти. Не диктувати, але принаймні формувати порядок денний у регіоні, — каже громадський діяч.

На його думку, Україна може формувати власний порядок денний в Європі та впливати на ситуацію в сусідніх країнах так само, як Росія роками впливала на нас.

— Вона інвестувала кошти, підтримувала лояльних людей, створювала медіаармію, запрошувала політтехнологів. Це приносило результат протягом 10 років, — каже політик.

Він пояснив, чому Україна не використала геополітичні можливості після отримання незалежності.

— Ми могли це робити, хоча б намагатися. Це не фантазії. Ми просто ігнорували такі можливості. Як наслідок, ми отримали цілі регіони, які десятиліттями були під російським інформаційним впливом. Я пам’ятаю Запоріжжя, де Партія регіонів мала 60% голосів у міськраді, а ще 15% — комуністи. Це була більшість, більша за конституційну! І це теж результат російської роботи. Зараз у Запоріжжі є вулиця Героя УПА. Але за це ми заплатили величезну ціну, — нагадав Юрій Гудименко.

Він додав, що Україні потрібно діяти активніше.

— Не чекати, поки нам скажуть, що робити. Не грати роль жертви. Впливати. Не для того, щоб нав’язувати комусь, як жити, а для нашої власної безпеки, — підсумував ветеран.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що для виживання Україні потрібні не тільки гроші партнерів, але й зміни в системі.