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Смаколики здорожчають: у наступному році ціни на цукор злетять

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Цукор, кориця та мелена кава
Цукор, кориця та мелена кава. Фото Відкриті джерела

Ціна помітно зміниться

Товари з категорії бакалії продовжують дорожчати й тенденція збережеться надалі. Цукор також не стоятиме на місці й з наступного року вартість на нього може вирости до 32 гривень за тонну.

Українські виробники цукру почали отримувати нові варіанти експорту свого товару. За тиждень його цінник зріс на 1-1,5 гривні за кілограм і наразі він коливається в межах 23-24,50 гривні, як повідомили аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах ВАР.

Причинами підвищення вартості стали стабілізація внутрішнього попиту та початок відновлення експорту, тобто українські виробники поступово повертаються на зовнішні ринки.

Вже з 2025 року планується часткове відкриття європейського ринку для української продукції. Це може серйозно вплинути на ціни. У другій половині сезону є ймовірність значного зростання вартості цукру, як прогнозують експерти.

"З 1 січня 2025 року ми можемо побачити активне зростання цін, коли відкриється європейський ринок. Минулого сезону ціни сягали рівня 29–32 тисяч грн/т з ПДВ. Можливо, у цьому сезоні ми теж повернемося до цих показників", — наголосили у повідомленні.

Скільки коштує цукор в магазинах

Згідно з даними сайту Мінфін, наразі середня вартість на товар складає 35,02 гривні. У жовтні ціна на нього була 35,44 гривні. За місяць різниця склала 0,42 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що виробництво картоплі скоротилось в Україні. Місцями цінник на неї виріс на 170%.

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