Виробництво картоплі скоротилось: місцями цінник за рік виріс на 170%

У деяких магазинах цінник на товар складає майже 40 гривень

На українському ринку постійно коливаються ціни на овочі борщового набору, зокрема картоплю. Однак вартість на цей товар переважно зростала і показники за рік місцями змінились на 170%.

Як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові для "Телеграфу", у поточному році картопля здорожчала майже втричі, якщо порівняти з 2023 роком.

За її словами, причинами такого серйозного росту цін стали:

Неврожай, який був викликаний погодними умовами. У 2024 році влітку тримались спека та посуха;

Зменшення посівних площ фермерами через економічні та логістичні труднощі;

Зростання виробничих витрат, зокрема підвищення цін на паливо, добрива та інші ресурси;

Експертка також додала, що в Україні відбулось значне скорочення виробництва, що також вплинуло на ціну.

Ціни на картоплю в Україні

Середня ціна картоплі на оптовому ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" нині становить 24,3 грн/кг. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року це на 170% вище, адже торік було 9 грн/кг.

Згідно з даними "Мінфін", наразі 1 кг картоплі коштує в середньому 32,53 гривні. У жовтні цінник складав 28,47 гривні. Різниця — 4,06 гривні.

Середня ціна на картоплю молоду 1 кілограм складає 39,90 гривень, а місяцем раніше вона була дешевша на 0,38 гривні — 39,52 гривні.

Водночас картоплю рожеву кіло у листопаді можна придбати за 36,08 гривні. У жовтні вартість була менша на 5,31 гривні — 30,77 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді очікується здорожчання хліба. Українцям розповіли, чому і на скільки відбудеться ріст цін.