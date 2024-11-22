Популярные продукты будут дорожать до новогодних праздников и после них. Какие товары в списке

На стоимость некоторых товаров влияют погодные условия или удорожание кормов для скота

На украинском рынке продолжают дорожать популярные продукты. Эксперт прогнозирует, что цены на товары могут стабилизироваться к середине декабря 2024 года, однако ближе к Новому году они снова поползут вверх.

В зоне риска на подорожание есть мясо, сыр, яйца и другие ингредиенты, которые являются основными на новогоднем и рождественском столе. Об этом сообщил экономист, руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает 24 канал.

По его словам, соответственно, зимние праздники будут влиять на цены, чтобы те повышались.

"И люди точно будут это праздновать. Здесь будут накрывать столы два раза. То есть, стимул роста цен. А вот уже после праздников оно снова остановится, снова на троту выйдет", — резюмировал он.

В то же время, член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук считает, что цены на основные виды продуктов будут расти не только зимой, но и весной 2025 года.

"Весной мы увидим увеличение импорта овощей, который будет покупаться за евро. Это повлияет на стоимость продукции, которая будет значительно выше", — пояснил политик.

Он прогнозирует, что повышение цен касается мяса, яиц, производство которых зависит от цен на пшеницу, кукурузу и сои для скота, и подсолнечного масла, удорожание и дефицит которого объясняется засухой, низкой урожайностью и растущим спросом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ноябре подорожает еще одна популярная категория продуктов.