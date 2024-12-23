60 років тому Дніпром ходили "Ракети" з підводними крилами: як це було

"Ракета" — серія пасажирських річкових суден на підводних крилах

Міста змінюються. З’являються нові мости, будівлі та парки, а щось непомітно зникає, залишаючи слід лише у спогадах та на старих фотографіях. Мало хто сьогодні пам’ятає, що кілька десятків років тому нарівні із наземним транспортом мав популярність морський. Дніпром ходили крилаті судна — "Ракети", "Метеори", "Комети".

Раніше ми розповідали, як рибалили на Дніпрі 100 років тому. Тепер "Телеграф" пропонує подивитися на старі фото та уявити, як це було – подорожувати Дніпром на таких дивовижних кораблях.

У 60–80-х роках акваторією Дніпра курсували судна на підводних крилах. "Ракети", "Метеори", "Комети" не просто пливли — вони буквально "летіли" над водою, залишаючи за собою лише білий слід.

Першим швидкісним судном на Дніпрі став "Метеор-1", який розпочав регулярні рейси у 1963 році. Згодом з’явилися і знамениті "Ракети". Влітку рейси маршрутом Дніпро (у ті часи ще Дніпропетровськ) – Запоріжжя ходили майже щогодини, а квиток коштував 3 рублі. Дістатися водою до Києва можна було за 8 рублів. Ці рейси були неймовірно популярні – не тільки як спосіб подорожі, а і як сімейна розвага, зазначає dnepr.info.

Поїздка на "Ракеті" до мальовничої бухти перетворювалася на справжню подію. Кормовий майданчик відкривав чудові краєвиди на Дніпро, а теплий вітер і бризки води робили прогулянку незабутньою. Сім’ї з дітьми вирушали на Шевський острів, де було обладнано причал, кафе та пляж.

Не менш популярними були рейси на шлюзи – видовище, коли судно проходить величезні гідротехнічні споруди, заворожувало дорослих та дітей. Особливо вражав момент "зльоту", коли "Ракета" виходила на крила, набираючи швидкість. Пасажири із захопленням стежили за цим з ілюмінаторів.

Згодом подорожі на воді поступово відходили на другий план. До кінця 80-х річковий флот почали розформовувати – судна продавали за кордон чи утилізували. У 90-х "Метеори" ще ходили Дніпром, але з кожним роком їх ставало дедалі менше.

Сьогодні старі фотографії – єдине, що нагадує про ті подорожі водою.

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