Суттєвих змін не буде? Коли в Україні планується індексація пенсій

Експерт пояснив, як зміняться нарахування

У наступному році для пенсіонерів передбачена індексація виплат. Однак суттєвого підвищення виплат не очікується.

Пенсії планується підвищити лише до рівня, що компенсує зростання споживчих цін. Про це повідомив заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону.

"Найбільше нас турбує рівень прожиткового мінімуму, тому що від цього залежить мінімальна пенсія, яка, на жаль, становитиме 2 300 гривень для майже 5 мільйонів пенсіонерів", — каже він.

Цимбалюк пояснює, що індексація проведеться з метою знизити вплив інфляції на пенсійні виплати.

Він також додає, що в уряді тривають обговорення щодо заходів для підтримки літніх осіб, в тому числі для тих, кому держава здійснює мінімальні нарахування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцю отримувати максимальну пенсію. У Пенсійному фонді пояснили, які фактори впливають на суму виплати та скільки потрібно страхового стажу, а також заробітної плати для вираховування пенсії.