Существенных перемен не будет? Когда в Украине планируется индексация пенсий

Эксперт объяснил, как изменятся начисления

В следующем году для пенсионеров предусмотрена индексация выплат, однако существенного повышения выплат не ожидается.

Пенсии планируется повысить только до уровня, которых компенсирует рост потребительских цен. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона.

"Больше всего нас беспокоит уровень прожиточного минимума, потому что от этого зависит минимальная пенсия, которая, к сожалению, составит 2 300 гривен для почти 5 миллионов пенсионеров", — говорит он.

Цымбалюк объясняет, что индексация проведется с целью снизить влияние инфляции на пенсионные выплаты.

Он также добавляет, что в правительстве продолжаются обсуждения мер по поддержке пожилых, в том числе для тех, кому государство осуществляет минимальные начисления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцу получать максимальную пенсию. В Пенсионном фонде объяснили, какие факторы влияют на сумму выплаты и сколько требуется страхового стажу, а также заработной платы для вычисления пенсии.