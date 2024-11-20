Чи зараховують у страховий стаж роки, коли людина стояла на обліку в центрі зайнятості

Це передбачено законом

До страхового стажу українця враховуються роки, коли він підлягав загальнозагальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Чи можуть бути зараховані моменти перебування на обліку в центрі зайнятості.

З 1 січня 2004 року до стажу враховуються тільки ті місяці, коли було сплачено страхові внески. Це передбачено законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Наразі страховий стаж обчислюється на основі даних системи персоніфікованого обліку. До 2024 року це відбувалось за правилами попереднього закону.

Згідно з даними, до стажу можуть додавати роки отримання допомоги по безробіттю. До 2004 року це можна було підтвердити записами в трудовій книжці, який вносив центр зайнятості. Після 2004 року також діють таки правила, окрім періодів, коли особа отримала одноразові виплати для започаткування бізнесу.

Водночас до стажу також відноситься період нарахування допомоги, що була надана під час професійного навчання чи підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні збільшили розмір допомоги по безробіттю, але не для всіх.