Деяким пенсіонерам збільшили суму надбавки: кому вона передбачена

Для цього особі потрібно отримати спеціальний статус

Українським пенсіонерам за певних умов передбачені надбавки. Одна з таких здійснюється за умови, якщо особа має статус почесного донора.

Сума доплати до пенсії складає 10 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Про це йдеться у законі "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", передає Головне управління Пенсійного фонду України.

Така надбавка передбачена громадянину, який безоплатно здав 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові.

Водночас згідно зі законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік", з 1 січня прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі 2920,00 гривні. Тож сума надбавки складає 292,0 гривні, замість 258,9 гривні, як було у 2023 році.

Аби отримати таку доплату, пенсіонеру необхідно звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду із заявою та надати наступні документи:

паспорт,

ідентифікаційний номер;

посвідчення донора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дехто з пенсіонерів може лишитись понад 2300 гривень доплати.