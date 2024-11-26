Інформацію з трудової книжки про стаж можна отримати онлайн - інструкція
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Електронні трудові діють з 2021 року
У кожного українця має бути трудова книжка, яка надає інформацію про трудову діяльність та кількість страхового стажу. Аби отримати такі дані, особі не обов'язково йти до Пенсійного фонду України.
Отримати витяг з електронної трудової книжки можна за декілька хвилин. Це пояснили в Урядовому порталі.
Як отримати витяг
- зайти та авторизуватись на порталі електронних послуг ПФУ за допомогою банківської карти та електронного підпису;
- обрати розділ "Комунікації з ПФУ";
- обрати пункт "Запит на отримання електронних документів" і натиснути "Витяг з ЕТК";
- за потреби, необхідно ввести номер телефону;
- підтвердити обробку персональних даних;
- підтвердити насилання форми.
Як він буде сформований, документ можна завантажити в форматі PDF і ознайомитись з даними трудової книжки.
Варто нагадати, що з 10 червня 2021 року діють електронні трудові книжки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як і де можна отримати інформацію про призначення пенсії.