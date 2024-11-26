Інформацію з трудової книжки про стаж можна отримати онлайн - інструкція

Електронні трудові діють з 2021 року

У кожного українця має бути трудова книжка, яка надає інформацію про трудову діяльність та кількість страхового стажу. Аби отримати такі дані, особі не обов'язково йти до Пенсійного фонду України.

Отримати витяг з електронної трудової книжки можна за декілька хвилин. Це пояснили в Урядовому порталі.

Як отримати витяг

зайти та авторизуватись на порталі електронних послуг ПФУ за допомогою банківської карти та електронного підпису;

обрати розділ "Комунікації з ПФУ";

обрати пункт "Запит на отримання електронних документів" і натиснути "Витяг з ЕТК";

за потреби, необхідно ввести номер телефону;

підтвердити обробку персональних даних;

підтвердити насилання форми.

Як він буде сформований, документ можна завантажити в форматі PDF і ознайомитись з даними трудової книжки.

Варто нагадати, що з 10 червня 2021 року діють електронні трудові книжки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як і де можна отримати інформацію про призначення пенсії.