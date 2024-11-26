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Інформацію з трудової книжки про стаж можна отримати онлайн - інструкція

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Документ Новина оновлена 26 листопада 2024, 15:24
Документ. Фото "РБК-Україна"

Електронні трудові діють з 2021 року

У кожного українця має бути трудова книжка, яка надає інформацію про трудову діяльність та кількість страхового стажу. Аби отримати такі дані, особі не обов'язково йти до Пенсійного фонду України.

Отримати витяг з електронної трудової книжки можна за декілька хвилин. Це пояснили в Урядовому порталі.

Як отримати витяг

  • зайти та авторизуватись на порталі електронних послуг ПФУ за допомогою банківської карти та електронного підпису;
  • обрати розділ "Комунікації з ПФУ";
  • обрати пункт "Запит на отримання електронних документів" і натиснути "Витяг з ЕТК";
  • за потреби, необхідно ввести номер телефону;
  • підтвердити обробку персональних даних;
  • підтвердити насилання форми.

Як він буде сформований, документ можна завантажити в форматі PDF і ознайомитись з даними трудової книжки.

Варто нагадати, що з 10 червня 2021 року діють електронні трудові книжки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як і де можна отримати інформацію про призначення пенсії.

Теги:
#Пенсії #Пенсія #Трудова книжка