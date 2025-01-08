Є два випадки, при яких заброньовані можуть втратити свій статус вже у лютому

Певна категорія чоловіків залишиться без броні, якщо підприємство втратить статус критичності чи не відповідатиме йому

Деякі чоловіки в Україні мають право на бронювання від військової служби. Після 28 лютого військовозобов'язані можуть втратити бронь, якщо підприємство втратить статус критичності або не відповідатиме його критеріям.

ТЦК та СП йде на зустріч оборонним підприємствам, підприємствам зв'язку та енергетики, даючи час на перебронювання працівників. Якщо підприємство не дотримується правил бронювання, то його працівники (заброньовані) можуть бути мобілізованими, як заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Мобілізаційне завдання бронювання військовозобов’язаних працівників зазвичай агропромислового сектору, для виробництва номенклатури, розуміння обсягів виробництва необхідної продукції, для військових. Мобзавдання має встановлюватись з врахуванням потужності підприємств. Тобто бути таким, яке підприємство може виконати", — пояснив Федієнко.

Водночас він нагадав, що бронювання працівника має встановлювати Міністерство економіки. Бронь не заберуть, навіть якщо підприємство на певний час втрачало мобілізаційне завдання.

"Тому після 28 лютого якийсь відсоток військовозобов’язаних, які були заброньовані, буде мобілізований до ЗСУ та інших військових формувань", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може ТЦК мобілізувати заброньованого працівника.