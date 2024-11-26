Информацию из трудовой книжки о стаже можно получить онлайн - инструкция
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Электронные трудовые действуют с 2021 года
У каждого украинца должна быть трудовая книжка, которая дает информацию о трудовой деятельности и количестве страхового стажа. Чтобы получить такие данные, лицу не обязательно идти в Пенсионный фонд Украины.
Получить выписку из электронной трудовой книжки можно за несколько минут. Это объяснили в правительственном портале.
Как получить выписку
- зайти и авторизоваться на портале электронных услуг ПФУ с помощью банковской карты и электронной подписи;
- выбрать раздел "Коммуникации по ПФУ";
- выбрать пункт "Запрос на получение электронных документов" и нажать "Извлечение из ЭТК";
- при необходимости необходимо ввести номер телефона;
- подтвердить обработку персональных данных;
- подтвердить отправку формы.
Как он будет сформирован, документ можно скачать в формате PDF и ознакомиться с данными трудовой книги.
Следует напомнить, что с 10 июня 2021 года действуют электронные трудовые книжки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как и где можно получить информацию о назначении пенсии.