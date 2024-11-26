Информацию из трудовой книжки о стаже можно получить онлайн - инструкция

Электронные трудовые действуют с 2021 года

У каждого украинца должна быть трудовая книжка, которая дает информацию о трудовой деятельности и количестве страхового стажа. Чтобы получить такие данные, лицу не обязательно идти в Пенсионный фонд Украины.

Получить выписку из электронной трудовой книжки можно за несколько минут. Это объяснили в правительственном портале.

Как получить выписку

зайти и авторизоваться на портале электронных услуг ПФУ с помощью банковской карты и электронной подписи;

выбрать раздел "Коммуникации по ПФУ";

выбрать пункт "Запрос на получение электронных документов" и нажать "Извлечение из ЭТК";

при необходимости необходимо ввести номер телефона;

подтвердить обработку персональных данных;

подтвердить отправку формы.

Как он будет сформирован, документ можно скачать в формате PDF и ознакомиться с данными трудовой книги.

Следует напомнить, что с 10 июня 2021 года действуют электронные трудовые книжки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как и где можно получить информацию о назначении пенсии.