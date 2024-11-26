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Информацию из трудовой книжки о стаже можно получить онлайн - инструкция

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Документ Новость обновлена 26 ноября 2024, 15:24
Документ. Фото "РБК-Украина"

Электронные трудовые действуют с 2021 года

У каждого украинца должна быть трудовая книжка, которая дает информацию о трудовой деятельности и количестве страхового стажа. Чтобы получить такие данные, лицу не обязательно идти в Пенсионный фонд Украины.

Получить выписку из электронной трудовой книжки можно за несколько минут. Это объяснили в правительственном портале.

Как получить выписку

  • зайти и авторизоваться на портале электронных услуг ПФУ с помощью банковской карты и электронной подписи;
  • выбрать раздел "Коммуникации по ПФУ";
  • выбрать пункт "Запрос на получение электронных документов" и нажать "Извлечение из ЭТК";
  • при необходимости необходимо ввести номер телефона;
  • подтвердить обработку персональных данных;
  • подтвердить отправку формы.

Как он будет сформирован, документ можно скачать в формате PDF и ознакомиться с данными трудовой книги.

Следует напомнить, что с 10 июня 2021 года действуют электронные трудовые книжки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как и где можно получить информацию о назначении пенсии.

Теги:
#Пенсии #Пенсия #Трудовая книжка