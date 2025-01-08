У Франції жорстко відреагували на заяви Трампа щодо Гренландії

Міністр додав, що не вважає, що США насправді будуть вдиратися на острів

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Євросоюз не допустить вторгнення у свої кордони інших країн, хто б це не був. Так політик прокоментував на прохання журналіста відмову обраного президента США Дональда Трампа унеможливити застосування сили під час вирішення питання з купівлею Гренландії.

Його цитує Reuters. Видання зазначило, що Трамп кілька разів заявляв про бажання придбати Гренландію у Данії, назвавши її "абсолютно необхідною" для американської безпеки.

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Данія заперечує можливість угоди. На пресконференції 7 січня в обраного президента США запитали, чи виключає він застосування економічного або військового примусу для вирішення цього питання. Він відмовився підтвердити, що це неможливо.

Барро коментував слова Трампа для "Радіо Франс". "Гренландія — автономія Данії і є територією ЄС. Не може бути й мови про те, щоб ЄС дозволив будь-якій іншій країні у світі атакувати свої суверенні кордони", — заявив він.

Гренландія на карті

Французький міністр додав, що не вважає, що США насправді будуть вторгатися на острів. "Якщо ви запитуєте мене, чи думаю я, що Сполучені Штати вторгнуться в Гренландію, моя відповідь — ні. Але чи вступили ми в період, коли виживає найсильніший? Моя відповідь — так", — сказав Барро.

Нещодавно король Данії Фредерік X змінив королівський герб, зробивши на ньому більш помітними Гренландію та Фарерські острови. Це може бути пов’язане із намірами новообраного президента США купити цю територію.