Білорусь проведе військові навчання біля кордонів з Україною: що відомо (карта)
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Гомельський район став першим регіоном Білорусі, де у 2025 році пройдуть навчання з теробороною
У Гомельській області Білорусі пройдуть навчання з військовозобов’язаними територіальних військ, а також резервістів та військових запасів. Вони проходитимуть з 8 по 31 січня поблизу кордонів з Україною.
Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Беларускі Гаюн", посилаючись на інформацію Міністерства оборони. Зазначається, що в ході зборів буде здійснено призов із запасу резервістів.
Своєю чергою, командування стрілецького батальйону відновлюватиме навички в управлінні підлеглими підрозділами. Повідомляється, що, ймовірно, під час зборів буде відпрацьовано формування загонів народного ополчення.
"Особливу увагу буде приділено підготовці військовозобов’язаних до виконання завдань спільно з інженерними підрозділами ЗС РБ. Зазначимо, що у складі стрілецьких батальйонів ТБ Білорусі є інженерно-саперні взводи", — пише "Беларускі Гаюн".
Не виключається, що під час зборів гомельська тероборона відпрацьовуватиме фортифікаційне обладнання позицій, влаштування інженерних загороджень, виконання маскування тощо.
Окремо "Гаюн" зазначає, що збори тероборони відбудуться у Гомельському районі.
"Гомельський район став першим регіоном Білорусі, де у 2025 році пройдуть навчання з теробороною. У 2024 році збори з військовозобов’язаними територіальних військ відбулися у 15 регіонах Білорусі. На них із запасу було призвано близько 1568 резервістів", — пише "Білоруський Гаюн".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олександр Лукашенко накинувся на Україну та дав невтішний для Білорусі прогноз.