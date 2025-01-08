Білорусь проведе військові навчання біля кордонів з Україною: що відомо (карта)

Гомельський район став першим регіоном Білорусі, де у 2025 році пройдуть навчання з теробороною

У Гомельській області Білорусі пройдуть навчання з військовозобов’язаними територіальних військ, а також резервістів та військових запасів. Вони проходитимуть з 8 по 31 січня поблизу кордонів з Україною.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Беларускі Гаюн", посилаючись на інформацію Міністерства оборони. Зазначається, що в ході зборів буде здійснено призов із запасу резервістів.

Своєю чергою, командування стрілецького батальйону відновлюватиме навички в управлінні підлеглими підрозділами. Повідомляється, що, ймовірно, під час зборів буде відпрацьовано формування загонів народного ополчення.

"Особливу увагу буде приділено підготовці військовозобов’язаних до виконання завдань спільно з інженерними підрозділами ЗС РБ. Зазначимо, що у складі стрілецьких батальйонів ТБ Білорусі є інженерно-саперні взводи", — пише "Беларускі Гаюн".

Не виключається, що під час зборів гомельська тероборона відпрацьовуватиме фортифікаційне обладнання позицій, влаштування інженерних загороджень, виконання маскування тощо.

Окремо "Гаюн" зазначає, що збори тероборони відбудуться у Гомельському районі.

"Гомельський район став першим регіоном Білорусі, де у 2025 році пройдуть навчання з теробороною. У 2024 році збори з військовозобов’язаними територіальних військ відбулися у 15 регіонах Білорусі. На них із запасу було призвано близько 1568 резервістів", — пише "Білоруський Гаюн".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олександр Лукашенко накинувся на Україну та дав невтішний для Білорусі прогноз.