Нацбанк стримуватиме вплив інфляції: скільки коштуватиме долар у грудні

Експерт поділився прогнозом, чого очікувати від курсу до кінця 2024

Протягом грудня курс долара може бути стабільним. Національний банк України сприятиме мінімізації впливу інфляції на показники.

Цілком ймовірно, що курсові зміни на валютному ринку Україні у наступному році будуть менш помітними, не дивлячись на інфляцію. Наприкінці поточного року вона може сягнути 10%, як сказав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов для "ФАКТІВ".

"Загалом ми очікуємо, що у грудні курс долара США може зрости в середньому від 0,2-0,3% до 0,5-0,8%. Поточні ж коливання на міжбанку на кінець 2024 року можуть опинитися в коридорі 41,6-41,8 грн/$", — каже Мамедов.

Він також додає, що в кінці року офіційні показники по курсу долара можуть сягнути 42,1 гривні. Однак є ймовірність, що він не виросте до такої ціни й залишиться на рівні 41,8 гривні.

Курс долара в Україні станом на 27 листопада

За даними порталу "Мінфін", у середу, 27 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,30 грн (купівля) та 41,80 (продаж). Готівковий курс — 41,72 (купівля) та 41,80 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,5035 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може курс долара сягнути вище 42 гривень до кінця року в Україні.