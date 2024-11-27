Нацбанк будет сдерживать влияние инфляции: сколько будет стоить доллар в декабре

Эксперт поделился прогнозом, чего ожидать от курса до конца 2024 года

В течение декабря курс доллара может быть стабильным. Национальный банк Украины будет способствовать минимизации влияния инфляции на показатели.

По всей вероятности, курсовые изменения на валютном рынке Украины в следующем году будут менее заметными, несмотря на инфляцию. В конце текущего года она может составить 10%, как сказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов для "ФАКТОВ".

"В целом мы ожидаем, что в декабре курс доллара США может вырасти в среднем от 0,2-0,3% до 0,5-0,8%. Текущие колебания на межбанке на конец 2024 года могут оказаться в коридоре 41,6 -41,8 грн/$", — говорит Мамедов.

Он также добавляет, что в конце года официальные показатели по курсу доллара могут составить 42,1 гривны. Однако есть вероятность, что он не вырастет до такой цены и останется на уровне 41,8 гривны.

Курс доллара в Украине на 27 ноября

По данным портала "Минфин", в среду, 27 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,30 грн (покупка) и 41,80 (продажа). Наличный курс — 41,72 (покупка) и 41,80 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,5035 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли курс доллара достичь выше 42 гривен до конца года в Украине.