Гривня буде стабільною протягом грудня? Чого очікувати від курсу долара

Експерт поділився прогнозом

На українському валютному ринку досить скоро може відбутись знецінення гривні. Однак деякі експерти впевнені, що такого явища найближчим часом не прогнозується.

Курсова стабільність на ринку триматиметься завдяки достатній фінансовій допомозі з-за кордону. Вона, своєю чергою, дасть можливість не порушувати рівновагу між курсом та працею бізнес-структур, аби ті не підвищували ціни на товар, як повідомив голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський, передає ТСН.

За його словами, протягом грудня Нацбанк триматиме курс долара на нинішньому рівні, а також не даватиме можливість спекулянтам розгойдувати курс.

Водночас на січень експерт не дає прогнозів, аргументуючи тим, що це складно.

Курс долара в Україні станом на 26 листопада

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 26 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,70 (продаж). Готівковий курс — 41,65 (купівля) та 41,74 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,4387 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи ростиме курс долара в Україні в кінці листопада.