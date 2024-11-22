Кінець листопада - початок сезону знижок: чи ростиме курс долара

Українці починають готуватись до новорічних свят

До кінця листопада на валютному ринку України курс долара може зрости. Банкір прогнозує, що його здорожчання виявиться незначним — близько 40 копійок.

Як повідомив начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий, передає "ФАКТИ", упродовж 25 листопада-1 грудня на валютному ринку не передбачається сильних коливань курсів. Однак все ж таки є ймовірність знецінення валюти до грудня.

У цей період триватиме:

стримування впливу інфляції на курс, яка може становити до 10% за підсумками року;

попит та пропозиція, які будуть стабільними шляхом новорічних свят та продажем доларів на подарунки.

За його прогнозом, курс долара упродовж наступного тижня, у порівнянні з офіційними показниками, може зрости на 0,8-1%, тобто до 41,5−41,6 гривні. Крім того, очікується ймовірне знецінення гривні на 20-30 копійок — до 41,8 гривні.

"Таким чином, незважаючи на інфляцію і зростання попиту до кінця року, на ринку малоймовірні стрімкі зміни валютних курсів. Водночас варто розуміти, що наразі безліч чинників, які можуть позначитися на валютному ринку в грудні, ще невідомі, як, наприклад, стан енергосистеми, ситуація на фронті, обсяг одержуваної макрофінансової допомоги вже на 2025 рік", — пояснив Лєсовий.

Курс долара в Україні станом на 22 листопада

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 22 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,15 грн (купівля) та 41,65 (продаж). Готівковий курс — 41,55 (купівля) та 41,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,286 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується курс долара в Україні перед Новим роком. Експерт прогнозує, що він зросте до нових показників.