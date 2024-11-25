Поки тримається стабільність, але є ймовірність здорожчання долара до 42 і вище

Скоро українці відзначатимуть зимові свята

Останній тиждень листопада не принесе значних коливань курсу долара на валютному ринку. Однак зі середини грудня можливе знецінення гривні.

Як прогнозує член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН, упродовж 25 листопада-1 грудня курс готівкового долара буде коливатись в коридорі від 41,50 до 41,80 гривні у продажу і від 41 до 41,20 гривні у купівлі.

Однак, за його словами, період стабільності протримається до середини грудня. Вже з цього періоду є ймовірність девальвації національної валюти, але вона буде незначною.

"Девальвація буде незначною, офіційний курс НБУ 15-20 грудня підійде до 42 грн/долар і, можливо, перевищить його. На готівковому ринку складеться ситуація, коли курс продажу піде вгору, понад 42 грн за долар, а курс купівлі валюти банками піде вниз через збільшення її пропозиції", — пояснив експерт.

Пендзин додав, що пропозиція на ринку має вирости через святкування Різдва та Нового року, адже українці витратять частину валютних заощаджень.

Курс долара станом на 25 листопада

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 25 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,15 грн (купівля) та 41,60 (продаж). Готівковий курс — 41,58 (купівля) та 41,65 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3193 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується курс долара в Україні перед Новим роком. Експерт прогнозує, що він зросте до нових показників.