Деякі українці можуть отримати автоматично по 6500 гривень на теплі речі

Звертатись по неї не потрібно

В Україні на кожну дитину з малозабезпечених сімей та сімей ВПО, які потребують підтримки, держава надасть 6500 гривень допомоги. Вона надаватиметься з метою придбання теплих речей.

Міністерством соціальної політики було запроваджено нову виплату Тепла зима в межах впровадження комплексного пакета Зимової підтримки. Про це повідомили у структурі.

Хто може отримати грошову виплату та як

Вона передбачена на дітей до 18 років з малозабезпечених родин або сімей з числа найбільш вразливих ВПО, аби батьки мали можливість придбати теплий одяг та взуття на зиму.

Саме тому Мінсоцполітики розробило постанову, яку підтримав Кабінет Міністрів. Згідно з нею, протягом наступного місяця 2024 року вищезазначені категорії осіб отримають по 6500 гривень одноразової грошової допомоги.

Крім того, її також здійснять особам з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

Аби її отримати, додатково звертатись за призначенням не потрібно. Реєстрація відбуватиметься автоматично на основі цифрових обмінах та інформації, наявній в державних реєстрах. Своєю чергою кошти будуть надіслані на картковий рахунок отримувача допомоги.

Варто зауважити, що розмір допомоги не включатиметься до середньомісячного сукупного доходу сім'ї, який обчислюється при оформленні інших видів допомог.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі ВПО можуть втратити свої щомісячні виплати через одну обставину.