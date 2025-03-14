Суцільні руїни: як зараз виглядає Костянтинівка за 10 км від росіян (фото, відео)

У Костянтинівці пошкоджено чи повністю зруйновано чи не кожен житловий будинок

Місто Костянтинівка Донецької області, до якого дедалі ближче підбираються російські військові, перетворилося на справжні руїни. Ворог б’є про нього щодня, руйнуючи житлові будинки, заклади, парки, майданчики, авто та інше.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у Костянтинівці та показав, як вона зараз виглядає. До речі, місто наразі закрите.

Вулиці практично спорожніли. Зустріти людей – велика рідкість.

У Костянтинівці пошкоджено чи повністю зруйновано, чи не кожен житловий будинок. У деяких немає даху, а в деяких зовсім посипалися поверхи.

У таких будинках зараз ховаються від холоду та дощу вуличні тварини.

Крім житлових будинків ворог просто б’є містом, знищуючи абсолютно все. Видно сліди руйнувань зупинки громадського транспорту, автомобілів, різних будівель.

Довідка: як пише "Радіо Свобода",Костянтинівка – це давня мета агресора, захоплення якої відкриє йому шлях із півдня на Дружківку та найбільше місто вільної частини Донбасу Краматорськ. А за Краматорськом лежить ще одне велике місто, Слов’янськ.

Військові аналітики називають місто "наступною метою армії Росії на Донбасі".

Наприкінці квітня 2025 року начальник Донецької ОВ Вадим Філашкін розповів, що населення Костянтинівки скоротилося вдвічі. Нині до міста 15 тисяч людей.

"Чотири місяці тому було понад 30 тисяч населення, а зараз 15 тисяч у місті Костянтинівка залишається", — зазначив Філашкін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зараз виглядає легендарний завод "Азовсталь" у Маріуполі, зруйнований під час боїв на початку повномасштабного вторгнення Росії. Петро Андрдющенко показав нові кадри.