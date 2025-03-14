Був найбагатшим гетьманом. Що відомо про Данила Апостола і чому він на картинах із заплющеним оком

Гетьман Апостол мав своєрідне хобі

Гетьман Війська Запорізького (з 1727 по 1734 роки) Данило Апостол запам’ятався як великий воєначальник, який запровадив низку важливих реформ. У козацькому середовищі він мав великий авторитет та намагався захистити залишки автономії на українських землях після поразки Івана Мазепи.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про життя Данила Апостола і чому його зображено на портретах із закритим правим оком. Сьогодні, 14 березня, 371 річниця дня його народження (хоча за деякими даними він народився 14 грудня).

Данило Апостол — що відомо про життя українського гетьмана

Військовий та політичний діяч Данило Апостол народився у Сорочинцях у Полтавській області. Він мав великий військовий досвід, адже у 27 років Данило вже очолював Миргородський полк, а гетьманом став лише у 73 роки.

За свою військову кар’єру Данило Апостол брав участь у походах проти кримських татар, воював з Османською імперією та шведами. Але його правління запам’яталося не тільки військовими заслугами. За п’ять років на посаді гетьмана Апостол досяг значного розширення автономії Гетьманщини, зміцнив її державний статус, реформував судову систему, обмежив вплив російських представників в управлінні та заснував казначейство.

Данило Апостол став гетьманов у 73 роки

Вважається, що Данило Апостол був найбагатшим гетьманом України, оскільки любив колекціонувати речі із золота та срібла. Він мав у колекції багато коштовностей. Також він займався збиранням земель.

На портретах воєначальник завжди зображений із закритим правим оком, бо втратив його під час Північної війни (1700–1721). Під Полтавою, де проходила битва зі шведами, Данило Апостол отримав тяжке поранення в голову, через що втратив око. Але попри це він продовжив свою політичну діяльність.

Велика Північна війна

"Телеграф" писав раніше, скільки заробляв український гетьман. Історик розповів про цікаву оплату праці.