Деякі ВПО можуть втратити свої виплати: за якої обставини

Потрібно бути уважним

Громадяни, які були вимушені переїхати в інші області України з зони бойових дій, можуть оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). У разі зміни місця реєстрації, переселенці можуть втратити право на виплати.

Аби цього уникнути, особам потрібно стати на облік після переїзду. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Як пояснили у повідомленні, ВПО мають повідомити в орган соціального захисту про зміну місця проживання або повернення додому. Аби нарахування виплати продовжили, орган соціального захисту за новим місцем проживання надсилає запит до відповідного органу за попередньою адресою. Своєю чергою соціальна сервісна служба може провести вибіркову перевірку факту проживання ВПО.

У разі, якщо переселенців не буде знайдено за фактичним місцем проживання, служба оформлює запит в акт. ВПО протягом 10 днів має з'явитись до органу соцзахисту за місцем обліку. В іншому випадку виплати припиняються.

Здійснення грошової допомоги можна поновити, коли ВПО стає на облік за місцем фактичного проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з ВПО та де допоможуть з грошовою виплатою на оренду житла.