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Хто з українських дітей може отримати 3 тисячі гривень до Дня Святого Миколая

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Гривня Новина оновлена 25 листопада 2024, 14:07
Гривня. Фото Liga.net

Потрібно відповідати певним умовам

Дітям в певних областях України передбачено грошову допомогу до Дня Святого Миколая. Одна з таких виплат здійснюватиметься для неповнолітніх осіб полеглих чи зниклих безвісти військовослужбовців, у тому числі й ВПО.

Таку виплату надаватиме Вінницька міська рада, як повідомили на офіційному сайті. Її сума складає 3 тисячі гривень на кожну дитину до 18 років.

Хто може отримати допомогу і як це зробити

Вона передбачена для дітей, які є членами сім’ї загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців. Зазначається, що діти та їх сім’ї, які отримуватимуть допомогу, мають бути членами Вінницької громади або ВПО, зареєстрованими у Вінниці. Крім цього, вони також повинні перебувати в Єдиному муніципальному реєстрі.

Аби матері/батьку або іншому уповноваженому представнику дитини отримати грошову допомогу потрібно звернутись до одного з двох наступних Управлінь соціального захисту населення:

  • Управління соціального захисту населення (Лівобережне): м. Вінниця, вулиця Замостянська, 7. Телефон: +380 (68) 983 8340, 380 (93) 190 8393, (0432) 50 8670, (0432) 50 8677;
  • Управління соціального захисту населення (Правобережне): м. Вінниця, проспект, Космонавтів, 30. Телефон: +380 (97) 101 5840, +380 (63) 856 6272, (0432) 50 8388, (0432) 50 9133.

Список необхідних документів для виплати

Аби оформити нарахування, заявникам потрібно зібрати наступні офіційні папірці:

  • паспорт або ID картка та довідка про реєстрацію місяця проживання;
  • довідка про присвоєння РНОКПП;
  • свідоцтва про народження дитини (дітей);
  • довідка про місце реєстрації дитини (дітей);
  • довідка про взяття на облік ВПО (у разі необхідності);
  • рішення про встановлення опіки чи піклування (у разі необхідності);
  • посвідчення члена сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби (або посвідчення дитини військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби), з пред’явленням оригіналу, а для дітей віком до 7 років — відповідної довідки;
  • документ ВЛК із зазначеною причиною смерті загиблої особи, з пред’явленням оригіналу;
  • витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин або сповіщення, видане військовою частиною;
  • довідка про відкриття особового банківського рахунку заявника;
  • інформація щодо перебування дитини (дітей) на обліку в Реєстрі пільговиків.

Заяву можна буде подати до 10 грудня 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як переселенцям оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та куди надходитиме грошова допомога.

Теги:
#Вінниця #Соціальні виплати #Виплати #Святий Миколай #Грошова допомога