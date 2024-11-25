Хто з українських дітей може отримати 3 тисячі гривень до Дня Святого Миколая

Потрібно відповідати певним умовам

Дітям в певних областях України передбачено грошову допомогу до Дня Святого Миколая. Одна з таких виплат здійснюватиметься для неповнолітніх осіб полеглих чи зниклих безвісти військовослужбовців, у тому числі й ВПО.

Таку виплату надаватиме Вінницька міська рада, як повідомили на офіційному сайті. Її сума складає 3 тисячі гривень на кожну дитину до 18 років.

Хто може отримати допомогу і як це зробити

Вона передбачена для дітей, які є членами сім’ї загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців. Зазначається, що діти та їх сім’ї, які отримуватимуть допомогу, мають бути членами Вінницької громади або ВПО, зареєстрованими у Вінниці. Крім цього, вони також повинні перебувати в Єдиному муніципальному реєстрі.

Аби матері/батьку або іншому уповноваженому представнику дитини отримати грошову допомогу потрібно звернутись до одного з двох наступних Управлінь соціального захисту населення:

Управління соціального захисту населення (Лівобережне): м. Вінниця, вулиця Замостянська, 7. Телефон: +380 (68) 983 8340, 380 (93) 190 8393, (0432) 50 8670, (0432) 50 8677;

Управління соціального захисту населення (Правобережне): м. Вінниця, проспект, Космонавтів, 30. Телефон: +380 (97) 101 5840, +380 (63) 856 6272, (0432) 50 8388, (0432) 50 9133.

Список необхідних документів для виплати

Аби оформити нарахування, заявникам потрібно зібрати наступні офіційні папірці:

паспорт або ID картка та довідка про реєстрацію місяця проживання;

довідка про присвоєння РНОКПП;

свідоцтва про народження дитини (дітей);

довідка про місце реєстрації дитини (дітей);

довідка про взяття на облік ВПО (у разі необхідності);

рішення про встановлення опіки чи піклування (у разі необхідності);

посвідчення члена сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби (або посвідчення дитини військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби), з пред’явленням оригіналу, а для дітей віком до 7 років — відповідної довідки;

документ ВЛК із зазначеною причиною смерті загиблої особи, з пред’явленням оригіналу;

витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин або сповіщення, видане військовою частиною;

довідка про відкриття особового банківського рахунку заявника;

інформація щодо перебування дитини (дітей) на обліку в Реєстрі пільговиків.

Заяву можна буде подати до 10 грудня 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як переселенцям оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та куди надходитиме грошова допомога.