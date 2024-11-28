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Долар у грудні 2024: чи чекати сюрпризів щодо курсу наприкінці року

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото 24 канал

Чи буде Нацбанк знижувати ціну на гривню

Найближчим часом курс долара на валютному ринку очікується більш-менш стабільним. Однак у грудні Національний банк України може вирішити зменшити курс гривні.

Максимальний курс долара в Україні у 2024 році складатиме 42,1 гривні, згідно з Держбюджетом. Тому у грудні американська валюта не здорожчає вище цього показника, як повідомив експерт Олександр Хмелевський у коментарі "Главреду".

За його прогнозом, курс долара на міжбанку у грудні коливатиметься в коридорі 41,4-42,1 гривні. Водночас ціна на євро складатиме 43,4-45,3 гривні.

Експерт пояснює, найближчими місяцями передбачається посилення долара щодо євро через проблеми ЄС, які впливають на курс. Є ймовірність, що у наступному році долар сягне паритету щодо євро.

"Курс гривні продовжує перебувати у вузькому коридорі щодо долара вже 4-й місяць. Однак скорочення іноземного фінансування або будь-які затримки в надходженні тих чи інших траншів можуть призвести до посилення девальвації гривні", — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде Нацбанк стримувати вплив інфляції на курс долара у наступному місяці.

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#Долар #Курс #Прогноз #Курс долара