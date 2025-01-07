Щит неба: чим особливі установки Gepard і за що їх цінують на фронті

Наразі це ключовий елемент протиповітряної оборони України

Зенітна самохідна установка Gepard стала ключовим елементом протиповітряної оборони України. За словами Вадима Кодачигова, колишнього командира окремого підрозділу 36 бригади морської піхоти, боєприпаси HEI-T, які використовуються в Gepard, ефективні проти малошвидкісних цілей.

Проте, зважаючи на те, що РФ в рази збільшила виробництво БПЛА, кількість боєприпасів для Gepard на фронті має бути збільшена втричі. Про це він сказав в етері телеканалу "Київ24".

Що таке Gepard і чим особлива ця установка

Gepard базується на шасі танка Leopard 1 та оснащена двома 35-міліметровими гарматами Oerlikon KDA. Установка здатна вражати цілі на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів, а її радари виявляють об'єкти на відстані до 15 кілометрів.

Технічні характеристики Gepard потужні: темп стрільби становить 550 пострілів за хвилину з кожної гармати, а основний боєкомплект налічує 320 снарядів. Для керування установкою потрібен екіпаж із трьох осіб: водія, командира та навідника.

Німеччина вже передала Україні 55 зенітних танків Gepard зі складів Бундесверу. Перші установки прибули влітку 2022 року та продемонстрували високу ефективність у протиповітряній обороні. Наразі Міноборони України замовило 180 тисяч боєприпасів для цих систем у німецького концерну Rheinmetall. Та постачання заплановане на 2026 рік, і ця кількість є замалою, вважає експерт.

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