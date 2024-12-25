Привітайте близьких з Різдвом: найкрасивіші листівки та картинки з теплими побажаннями

Цього святкового дня поділіться теплом і позитивом із близькими людьми

Сьогодні, 25 грудня, за новим церковним календарем українці відзначають велике релігійне свято Різдво. Цього дня українці колядують, ходять на святкові богослужіння до храмів та відвідують близьких, збираючись за святковим столом. Це тепле сімейне свято покликане поєднувати близьких людей, ділитися своїми позитивними емоціями та привітаннями.

Сьогодні, на Різдво саме час нагадати рідним та близьким про свою любов, привітати їх зі святом, прийти в гості та поспілкуватися у сімейному колі. А якщо немає можливості відвідати близьких, привітайте їх оригінальною картинкою чи листівкою у соціальних мережах чи месенджерах. Теплі слова та мила листівка точно піднімуть настрій близьким.

"Телеграф" підготував добірку яскравих картинок та листівок, щоб ви могли відправити родичам, друзям, кумам, сусідам чи колегам, і тепло привітати їх з Різдвом Христовим.

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