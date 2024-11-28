Доллар в декабре 2024: ждать ли сюрпризов относительно курса в конце года

Будет ли Нацбанк снижать цену на гривну

В ближайшее время курс доллара на валютном рынке ожидается более или менее стабильным. Однако в декабре Национальный банк Украины может решить снизить курс гривны.

Максимальный курс доллара в Украине в 2024 году составит 42,1 гривны, согласно Госбюджету. Поэтому в декабре американская валюта не подорожает выше этого показателя, как сообщил эксперт Александр Хмелевский в комментарии "Главреду".

По его прогнозу, курс доллара на межбанке в декабре будет колебаться в коридоре 41,4-42,1 гривны. В то же время цена на евро составит 43,4-45,3 гривны.

Эксперт объясняет, в ближайшие месяцы предполагается усиление доллара по отношению к евро из-за проблем ЕС, влияющих на курс. Есть вероятность, что в следующем году доллар достигнет паритета по отношению к евро.

"Курс гривны продолжает находиться в узком коридоре по отношению к доллару уже 4-й месяц. Однако сокращение иностранного финансирования или любые задержки в поступлении тех или иных траншей могут привести к усилению девальвации гривны", — отметили в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли Нацбанк сдерживать влияние инфляции на курс доллара в следующем месяце.