Сім'ям загиблих військових в бою виплатять значну одноразову допомогу

Сума виплати розподіляється між всіма членами сім'ї

Сім'ям загиблих військових передбачені певні виплати, зокрема значна одноразова грошова допомога. Розмір такої виплати складає 15 мільйонів гривень.

Сума допомоги є загальною і вона розподіляється між всіма членами сімей. Про це в ефірі телемарафону розповів т.в.о. начальника відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат Кіровоградського обласного ТЦК та СП Костянтин Лаврінчук.

Її здійснюватимуть у разі, якщо військовий загинув у бою або отримав поранення, після якого помер. Крім того, вона передбачена, якщо людина померла від отриманих у бою ран.

"Смертельне поранення і пізніше відкладена смерть теж прирівнюється до загибелі в бою за умови, що ця смерть настала не пізніше, ніж через рік після отримання такого бойового поранення", — наголосив він.

Перелік осіб, які можуть розраховувати на виплати:

діти загиблого військовослужбовця;

дружина чи чоловік;

батьки;

утриманці загиблого, навіть внуки, за умови, що батьки внука померли;

чоловік чи дружина загиблого, з якими вони проживали, але не в офіційному шлюбі, якщо цей факт визнає суд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовослужбовець у випадку своєї загибелі чи полону може скласти розпорядження, де самостійно може визначити коло осіб, кому виплатять кошти.