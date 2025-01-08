Поки ЗСУ наступають на Курщині, росіяни просунулись у багатьох місцях на Донбасі (карти боїв)

Ситуація загострилась на багатьох ділянках

Станом на 8 січня 2025 року російські війська, незважаючи на значні втрати, продовжують наступальні дії на різних ділянках фронту. Зафіксовано просування російських підрозділів на декількох напрямках.

За даними DeepState, зокрема у районах Торецька, Курахового, Нововасилівки та Слов'янки на Донеччині. Також відзначається захоплення нових територій у районі Дворічної на Харківщині та біля населених пунктів Новоіванівка і Нова Сорочина. У Махновці ситуація наразі уточнюється.

Ситуація в Торецьку

Яка ситуація зараз в Кураховому та біля міста

Протягом доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. Російська армія завдала 28 авіаційних ударів із застосуванням 59 керованих авіабомб. Крім того, здійснено 750 атак дронами-камікадзе та 3886 обстрілів позицій українських військ.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку тривають бої поблизу Вовчанська та Тихого. Особливо напружена ситуація зберігається в районі Тавільжанки. На Куп'янському напрямку російські підрозділи намагалися штурмувати позиції біля Тополів, Голубівки та Петропавлівки.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Найбільша інтенсивність бойових дій спостерігається на Покровському напрямку, де зафіксовано 38 спроб наступу. Основні події розгортаються в районах Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки та Променя. По Покровську завдано 16 ударів керованими авіабомбами.

Ситуація на Покровському напрямку

На Курахівському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень поблизу Срібного, Слов'янки, Петропавлівки та Андріївки. На Времівському напрямку зафіксовано 20 спроб прориву біля Янтарного, Костянтинопільського та Успенівки.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що на Курщині також йдуть інтенсивні бої. ЗСУ пішли в нову масштабну атаку на цій ділянці фронту.