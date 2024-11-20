Військові можуть самостійно поділити свої виплати на сім'ю у разі полону

Президент України підписав закон

Сім'ям військовополонених передбачені виплати, які раніше здійснювались для бійців у вигляді грошового забезпечення. Тепер військові можуть самостійно заздалегідь підготувати особисте розпорядження на випадок полону або якщо вони зникнуть безвісти.

Такий письмовий документ дасть змогу визначити, хто з сім'ї отримає виплати. Закон, який передбачає таку можливість, підписав президент України Володимир Зеленський.

Варто нагадати, у разі не складання такого розпорядження, грошове забезпечення військового розподіляється рівними частинами для:

дружини (чоловіка);

законного представника малолітніх (неповнолітніх) дітей (осіб з інвалідністю з дитинства – незалежно від їх віку);

батьків військовослужбовців (крім дітей, батьків та інших осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, які позбавлені батьківських прав, за умови що ці права не були поновлені).

Якщо вищезазначених осіб немає, то щомісячні виплати бійця виплачуватимуть повнолітнім дітям і рідним братам (сестрам), законним представником яких є військовослужбовець, рівними частками в загальному розмірі, що не перевищує 20%.

Водночас дія такого закону не поширюється на тих, хто добровільно здався в полон, самовільно залишив військові частини (місця служби) або дезертирував зі Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де сім'ї загиблих військових можуть отримати компенсацію на оплату комуналки.