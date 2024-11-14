Які пільги передбачені військовим з посвідчення УБД

Деякі з послуг будуть безоплатними

Деякі військові в Україні можуть отримати посвідчення учасника бойових дій (УБД). Таким особам передбачені певні пільги, зокрема ті, що стосуються земельно-житлових умов, кредитів, забезпечення житлом, а також знижок на певні послуги.

Список складається зі семи пільг. Конкретніше про нього пояснили у виданні "НаПенсії".

Учасники бойових дій можуть розраховувати на:

забезпечення житловою площею в разі необхідності поліпшення житлових умов;

виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва;

участь у житлових кооперативах і садівничих товариствах;

стоянку, гараж,

першочерговий ремонт житлових будинків і квартир, пільгове придбання матеріалів для будівництва, а також забезпечення паливом.

Крім того, військові розраховують на:

пільговий кредит на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків, подвірних будівель, дач і садових ділянок. Цей борг можна погасити протягом 10 років, починаючи з 5 року після закінчення будівництва;

житло у термін 2 роки після взяття на квартирний облік, якщо вони отримали поранення або каліцтва під час бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які військові зможуть отримувати нову щомісячну доплату.