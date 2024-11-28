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Семьям погибших военных в бою выплатят значительную единоразовую помощь

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Военные
Военные. Фото Генштаб ВСУ

Сумма выплаты распределяется между всеми членами семьи

Семьям погибших военных предусмотрены определенные выплаты, в том числе значительная единовременная денежная помощь. Размер такой выплаты составляет 15 миллионов гривен.

Сумма помощи является общей и распределяется между всеми членами семей. Об этом в эфире телемарафона рассказал и.о. начальника отдела оформления помощей, военных пенсий и льгот сектора социальных выплат Кировоградского областного ТЦК и СП Константин Лавринчук.

Ее будут осуществлять в случае, если военный погиб в бою или получил ранение, после которого скончался. Кроме того, она предусмотрена, если человек скончался от полученных в бою ран.

"Смертельное ранение и позже отложенная смерть тоже приравнивается к гибели в бою при условии, что эта смерть наступила не позже, чем через год после получения такого боевого ранения", — подчеркнул он.

Список лиц, которые могут рассчитывать на выплаты:

  • дети погибшего военнослужащего;
  • жена или муж;
  • родители;
  • иждивенцы погибшего, даже внуки, при условии, что родители внука умерли;
  • супруг погибшего, с которыми они проживали, но не в официальном браке, если этот факт признает трибунал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военнослужащий в случае своей гибели или плена может составить распоряжение, где самостоятельно может определить круг лиц, кому выплатят средства.

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#Выплаты #Денежная помощь #Выплаты военным