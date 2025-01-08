Українські військові вже тестують першу KF41Lynx: що це за БМП (фото, відео)

Перед початком серійних замовлень БМП мають випробувати

Німецька компанія Rheinmetall, яка нещодавно відкрила підприємство в Україні, доправила першу бойову машину піхоти KF41 Lynx до ЗСУ. Відбулось це наприкінці 2024 року.

Гендиректор компанії Армін Паппергер заявив про передачу українському замовнику першої БМП Lynx. Її зараз тестують ЗСУ для подальшого серійного замовлення. Перед його стартом машина має пройти ряд польових випробувань. Портал FAZ зазначає, що мова саме про KF41Lynx.

Характеристики KF41Lynx:

Бойова вага становить близько 44 тонн, що робить броньовик важчим за його попередника, KF31, який важить близько 38 тонн

Може розвивати максимальну швидкість 70 км/год і має запас ходу понад 500 км

KF41 оснащений вежею LANCE 2.0 з 35-мм автоматичною гарматою разом із спареним 7,62-мм кулеметом

Додаткова система озброєння — пускова установка протитанкових керованих ракет (ПТРК), здатна стріляти ракетами Spike LR. На відміну від інших БМП в Lynx є гасителю вібрації, що дозволяє заряджати ПТУРи заздалегідь.

Турель LANCE 2.0

БМП KF41Lynx вперше була представлена у 2018 році. Першу БМП виготовили та доправили з Німеччини. Єдиним користувачем до України була армія Угорщини, проте їх БМП збираються на потужностях в межах країни.

Раніше "Телеграф" розповідав про плани запустити виробництво БМП Lynx в Україні. Йшлось про першу вітчизняну БМП такого типу влітку 2025 року.