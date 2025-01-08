Субсидію на дрова чи вугілля можна отримати і в 2025: особливості допомоги

Цей вид допомоги доступний не всім

Субсидію на дрова та інше тверде та рідке пічне паливо продовжать надавати і в 2025 році. Очікується, що в зимовий період виплатою можуть скористатися 470 тисяч домогосподарств.

Про це йдеться в документах Кабміну. Важливо, що отримати цей вид допомоги можуть не всі. Перша умова — зона проживання. Потрібно жити в Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській, Миколаївській області. При цьому — в 10-км зоні від кордону з РФ або з лінією бойових дій. Друга умова — в житлі не має бути іншого опалення, окрім пічного. Виключно дрова, вугілля або інше паливо для пічок та камінів.

Важливо розуміти, що субсидія виплачується раз на рік. На неї впливають доходи родини за попередній календарний рік. Субсидія для одного домогосподарства може бути до 16 тисяч грн. В разі якщо партнери України надаватимуть додаткову підтримку, окремо писати заяву чи звертатися по неї не потрібно — гроші надійдуть на рахунки, вказані при оформленні документів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 29 січня в Україні ВПО можуть отримати від держави кошти на оренду. Йдеться про тих, хто віддає за оренду 20% доходу.