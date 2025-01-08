Познайомились за кілька місяців до початку Майдану: історія кохання Кирила Буданова з дружиною Маріанною

Начальник ГУР мало розповідає про особисте життя

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов перебуває у шлюбі вже майже 11 років. Чи є подружжя діти, не відомо, адже про це немає інформації у ЗМІ.

"Телеграф" вирішив пригадати історію кохання Кирила Буданова і його обраниці Маріанни. Познайомилося майбутнє подружжя за кілька місяців до подій на Майдані 2014 року.

Історія кохання Буданова з дружиною

Із майбутньою дружиною Кирило Буданов познайомився у 2014 році, за кілька місяців до початку Майдану. Вже тоді жінка розуміла, що ці стосунки не будуть спокійними. З того моменту вони почали будувати відносини.

Відомо, що Маріанна Буданова балотувалася у депутати Київської міської ради 9-го скликання у 2020 році. Згодом вона стала радницею мера Києва Віталія Кличка з питань запобігання корупції. У ЗМІ є інформація про те, що Маріанна Буданова — офіцерка поліції та викладачка психології в академії МВС. Однак ці факти не підтверджені.

В інтерв’ю ELLE дружина Кирила Буданова поділилася, що про напад Росії на Україну вона знала і свідомо залишилася в Україні. Ба більше, вона швидко зібрала свої речі, коли РФ вторглася на територію України і поїхала до чоловіка, у його офіс. Вона 24 на 7 перебувала з коханим і навіть жила у його робочому кабінеті.

Навіть попри складну ситуацію в країні, Маріанна ділиться, що їм вистачає романтики у стосунках. Вони залишають один одному з коханим милі записки зранку, на яких пишуть приємні побажання. А також, чоловік завжди дарує дружині особливий подарунок на День народження. Якщо можливості його придбати немає, Кирило власноруч робить вітальну листівку і купує букет квітів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей Віталія Кіма. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації є багатодітним батьком.