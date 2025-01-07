Як припинити війну в Україні: аналітик назвав три варіанти

Між циклами висування мирних домовленостей буде проходити два-три місяці

Якщо США та Китай розпочнуть дуже жорстку економічну війну, то новообраний президент Дональд Трамп матиме резон швидко витягнути Росію з-під санкцій Заходу, накладених за збройну агресію проти України, і надавати технологічну допомогу, щоб РФ не стала ресурсною базою для Китаю.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів політичний аналітик Ігар Тишкевич. На його думку, Вашингтон чинитиме на Київ дуже потужний тиск, щоб Україна пішла на поступки Росії.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Якщо Зеленський скаже Трампу "ні": три сценарії завершення війни в 2025 році".

На думку експерта, Україна зможе продовжувати війну з РФ за рахунок європейської допомоги або замороження війни без мирних переговорів.

— Якщо ж США та Китай перейдуть не лише до економічної війни, а вже будуть погрожувати один одному зброєю, то давайте згадаємо холодну війну. Великі держави не люблять воювати один з одним. Вони люблять воювати через проксі. І якщо є ескалація, то треба мінімізувати ризики, щоб не прилетіли "чорні лебеді", — каже політаналітик.

За його словами, одна з таких зон ризику — Україна.

— І тоді Вашингтон і Пекін будуть зацікавлені в тому, щоб якимось чином заморозити швидко війну. Щоб США та КНР не перейшли до збройного протистояння. Тоді можливі якісь Мінські угоди, умовний "грузинський" сценарій. А далі все залежатиме від того, наскільки ми раціональні, адже "грузинський" сценарій може перетворитися на "південнокорейський", коли є потужна допомога, — каже Ігар Тишкевич.

Третій варіант припинення війни в Україні — якщо Китай і США підуть шляхом деескалації та створення системи співіснування.

— Тоді дуже велика вірогідність того, що з'являється якийсь китайсько-американський план. І тоді тиснути будуть на обох: на Росію, і на нас. Але якщо Росія вже в такому форматі відмовляється, то, з однієї сторони, у нас буде значно більше зброї, а з іншої сторони, Путін буде розмовляти з розлюченим товаришем Сі. І це також вихід на певні домовленості, але не одразу. Кожен такий цикл тиску — два-три місяці, — підсумував аналітик.

Нагадаємо, раніше Ігар Тишкевич розповів "Телеграфу", чому Путін може не дотягти до кінця строку і який Україна має серйозний "козир".