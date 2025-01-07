Угорщина та Словаччина знайшли нові аргументи у критиці України через припинення транзиту газу

Зупинка транзиту газу викликала деякі суперечки між країнами

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинувачує Україну в тому, що зупинкою транзиту російського газу вона нібито поставила весь Європейський Союз у скрутне становище. Ціна газу на європейському ринку після цього зросла на 20 відсотків.

Відповідну заяву він зробив на своїй офіційній сторінці у Facebook. Сійярто зазначив, що конкурентоспроможність Європейського Союзу останнім часом різко погіршилася.

"Зростання європейських цін на природний газ в основному було викликане заходами, які штучно скорочують його кількість, такими як ліквідація деяких джерел природного газу через санкції або політику, а також блокування певних транспортних маршрутів", — пише міністр.

Він додав, що Угорщина диверсифікувала джерела отримання газу, і тому подорожчання енергоносіїв у Європі не матиме великого впливу на країну.

Сійярто вважає, що недавнє припинення транзиту газу спричинило підвищення цін.

"Внаслідок нещодавнього зростання цін Україна припинила передачу російського природного газу на своїй території до Центральної Європи. З того часу, як закриття українського транзитного маршруту стало остаточним у середині грудня, ціна природного газу на європейському ринку зросла на 20 відсотків. Таким чином, хоча Україна намагається вступити до ЄС як кандидат на членство, своїм останнім рішенням вона вкотре поставила європейську економіку у важку ситуацію. Це особливо стосується Центральної Європи", — сказав міністр.

Також глава МЗС Угорщини наголосив, що для аналізу цієї ситуації він провів зустріч зі словацьким колегою Юраєм Бланаром.

"Ми домовилися, що угода про асоціацію між ЄС та Україною має поважати обидві сторони, і ця угода також передбачає збереження маршрутів транспортування енергоносіїв", – додав Сійярто.

Довідка: контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.

Словаччина спотворює правду про переговори щодо російського газу

Словесна війна між Братиславою та Києвом загострилася після того, як заплановану на вівторок зустріч із представниками Євросоюзу для обговорення побоювань щодо енергетичної безпеки було скасовано. Про це пише Politiko.

Зустріч міністрів Словаччини та України мала відбутися у Брюсселі, щоб обговорити наслідки розірвання угоди про транзит російського газу до Європи трубопроводами, що проходять через Україну.

Своєю чергою, Словаччина хотіла продовжити угоду та імпорт палива з Москви через Україну. Однак її прохання було відхилено. Це, як наголошується в матеріалі, призвело до погроз з боку прем’єр-міністра Роберта Фіцо припинити такий необхідний експорт електроенергії в Україну та урізати підтримку біженців, які рятуються від війни в Росії.

За кілька годин до зустрічі Фіцо виступило із заявою, в якій стверджувалося, що українська сторона нібито вийшла із переговорів.

"У зв’язку з тим, що українська сторона не буде присутня… Європейська комісія ухвалила рішення скасувати зустріч", — заявили у словацькому уряді.

При цьому, в інтерв’ю виданню Politico, посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що ці твердження є хибними і що зустріч насправді була ініційована Києвом для обговорення попереджень Фіцо про те, що він може припинити подачу електроенергії до мережі.

"Україна запустила механізм раннього сповіщення про постачання електроенергії через загрози Фіцо припинити постачання, а не через переговори про транзит газу", — сказав Ченцов.

Він розповів, що міністр енергетики України Герман Галущенко планував взяти участь у дискусіях у Брюсселі, але був змушений залишитися вдома "через складну ситуацію в енергетичному секторі". Замість того, щоб прийняти пропозицію Києва про проведення онлайн-зустрічі, представники комісії запропонували перенести її на іншу дату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці грудня Роберт Фіцо почав ставити Україні умови через російський газ.