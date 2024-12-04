Деякі категорії ВПО можуть отримати допомогу на півроку

В одній області України благодійна організація Карітас приймає заявки та документи для нарахування виплати певним категоріям переселенців

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які нещодавно переїхали до Полтавської, Миргородської, Коломацької, Кременчуцької та Кобеляцької громад, мають право на допомогу з метою оренди житла.

Вона надаватиметься для оплати житла на шість місяців. Про це повідомила благодійна організація "Карітас Полтава" у своєму телеграм-каналі.

Кому передбачена виплата

Отримати її можуть переселенці, які прибули до громади, що приймає, менш ніж 30 днів тому та підпадають під одну з категорій вразливостей:

людина з інвалідністю;

людина з важким захворюванням;

самотня людина старшого віку (60+) або домогосподарство, що складається з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;

самотні матері / батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.

Однак на цю допомогу не розраховують сім'ї, що вже отримували таку виплату від інших організацій та їх середній місячний дохід на одну людину становить не більше 6318 гривень.

Необхідні документи для оформлення виплати:

Паспорт (оригінал);

Ідентифікаційний код;

Довідка ВПО видана у 2024 році (менш як 30 днів);

Рахунок IBAN;

Документи, що підтверджують критерій вразливості;

Довідка ОК-5 або ОК-7.

Якщо є додаткові запитання, то відповідь на них можна отримати зателефонувавши за номером +380503464693.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де ще виплачується допомога на оренду житла для ВПО.