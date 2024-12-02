Дехто з українців може отримати грошову допомогу від УВКБ ООН: де буде реєстрація

ВПО та українці, що повернулись в країну, якщо відповідають певним критеріям вразливості й проживають у Львівській та Тернопільській областях, можуть отримати гроші від фонду УВКБ ООН

Благодійний фонд УВКБ ООН продовжує надавати грошову допомогу деяким категоріям населення. Наразі її можна оформити Львівській та Тернопільській областях.

Реєстрація на виплату триватиме з 3 по 6 грудня включно. Про це повідомили у Telegram-каналі фонду.

Хто може отримати допомогу

Отримати виплату у Львівській та Тернопільській областях можуть наступні категорії населення:

особи зі статусом ВПО, які перемістилися протягом останніх 6 місяців;

українці, які повернулися в Україну, після того, як були вимушені покинути власні домівки та перемістилися за кордон;

українці, які повернулися назад до постійного місця проживання після того, як були вимушені покинути житло та переміститися до інших регіонів країни після 24 лютого 2022 року.

Водночас вони повинні відповідати наступним критеріям вразливості:

сімʼя тільки з одним із батьків, які мають 1 та більше дітей віком до 18 років або проживають разом з людьми віком від 55 років;

сімʼю очолює самотня (кілька самотніх) осіб похилого віку від 55 років або літня особа з однією дитиною чи декількома дітьми (до 18 років);

сімʼя, що має у складі одну або декілька членів з особливими потребами: важкі захворювання, інвалідність, тощо.

Крім того, особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість.

Варто зауважити, що особи, які відповідають таким критеріям, також повинні мати місячний дохід менш як 5400 грн на одного члена родини.

Тож, мобільна бригада БФ працюватиме у Львівській та Тернопільській областях за таким графіком:

У Львівській області прийом у порядку живої черги:

3 грудня , місто Стрий , пров. Героїв Небесної Сотні, 1, з 11:00 до 15:00;

, , пров. Героїв Небесної Сотні, 1, з 11:00 до 15:00; 4 грудня , місто Моршин , вул. Привокзальна, 47, з 11:00 до 15:00;

, , вул. Привокзальна, 47, з 11:00 до 15:00; 5 грудня, місто Золочів, вул. Пачовського, 7, з 11:00 до 15:00.

У Тернопільській області прийом у порядку живої черги:

6 грудня, місто Тернопіль, вул. Медова, 3, з 09:30 до 15:00.

Центр реєстрації у місті Львів, пл. Маланюка, 2 працює так: понеділок — четвер, з 09:00 до 16:00 (жива черга).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як деяким сім'ям отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ.