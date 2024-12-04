Некоторые категории ВПЛ могут получить помощь на полгода
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В одной области Украины благотворительная организация Каритас принимает заявки и документы для начисления выплаты определенным категориям переселенцев
Внутри перемещенные лица (ВПЛ), недавно переехавшие в Полтавскую, Миргородскую, Коломакскую, Кременчугскую и Кобелякскую общины, имеют право на помощь в целях аренды жилья.
Она будет предоставляться для оплаты жилья на шесть месяцев. Об этом сообщила благотворительная организация "Каритас Полтава" в своем телеграмм-канале.
Кому предусмотрена выплата
Получить ее могут переселенцы, прибывшие в принимающее общество менее 30 дней назад и подпадающие под одну из категорий уязвимостей:
- человек с инвалидностью;
- человек с тяжелым заболеванием;
- одинокий человек старшего возраста (60+) или домохозяйство, состоящее из одного или двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;
- одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи (трое или более несовершеннолетних детей);
- беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.
Однако на эту помощь не рассчитывают семьи, уже получавшие такую выплату от других организаций и их средний месячный доход на одного человека составляет не более 6318 гривен.
Необходимые документы для оформления выплаты:
- Паспорт (оригинал);
- Идентификационный код;
- Справка ВПЛ выдана в 2024 году (менее 30 дней);
- Счет IBAN;
- Документы, подтверждающие критерий уязвимости;
- Справка: ОК-5 или ОК-7.
Если есть дополнительные вопросы, то ответ на них можно получить по телефону +380503464693.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где еще выплачивается помощь по аренде жилья для ВПЛ.