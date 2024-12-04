Укр

Некоторые категории ВПЛ могут получить помощь на полгода

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гривна Новость обновлена 04 декабря 2024, 14:07
Гривна. Фото Открытые источники

В одной области Украины благотворительная организация Каритас принимает заявки и документы для начисления выплаты определенным категориям переселенцев

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), недавно переехавшие в Полтавскую, Миргородскую, Коломакскую, Кременчугскую и Кобелякскую общины, имеют право на помощь в целях аренды жилья.

Она будет предоставляться для оплаты жилья на шесть месяцев. Об этом сообщила благотворительная организация "Каритас Полтава" в своем телеграмм-канале.

Кому предусмотрена выплата

Получить ее могут переселенцы, прибывшие в принимающее общество менее 30 дней назад и подпадающие под одну из категорий уязвимостей:

  • человек с инвалидностью;
  • человек с тяжелым заболеванием;
  • одинокий человек старшего возраста (60+) или домохозяйство, состоящее из одного или двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;
  • одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;
  • многодетные семьи (трое или более несовершеннолетних детей);
  • беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.

Однако на эту помощь не рассчитывают семьи, уже получавшие такую выплату от других организаций и их средний месячный доход на одного человека составляет не более 6318 гривен.

Необходимые документы для оформления выплаты:

  • Паспорт (оригинал);
  • Идентификационный код;
  • Справка ВПЛ выдана в 2024 году (менее 30 дней);
  • Счет IBAN;
  • Документы, подтверждающие критерий уязвимости;
  • Справка: ОК-5 или ОК-7.

Если есть дополнительные вопросы, то ответ на них можно получить по телефону +380503464693.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где еще выплачивается помощь по аренде жилья для ВПЛ.

Теги:
#Полтавская область #Помощь #Социальные выплаты #Выплаты #ВПЛ #Денежная помощь