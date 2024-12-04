Некоторые категории ВПЛ могут получить помощь на полгода

В одной области Украины благотворительная организация Каритас принимает заявки и документы для начисления выплаты определенным категориям переселенцев

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), недавно переехавшие в Полтавскую, Миргородскую, Коломакскую, Кременчугскую и Кобелякскую общины, имеют право на помощь в целях аренды жилья.

Она будет предоставляться для оплаты жилья на шесть месяцев. Об этом сообщила благотворительная организация "Каритас Полтава" в своем телеграмм-канале.

Кому предусмотрена выплата

Получить ее могут переселенцы, прибывшие в принимающее общество менее 30 дней назад и подпадающие под одну из категорий уязвимостей:

человек с инвалидностью;

человек с тяжелым заболеванием;

одинокий человек старшего возраста (60+) или домохозяйство, состоящее из одного или двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;

одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;

многодетные семьи (трое или более несовершеннолетних детей);

беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.

Однако на эту помощь не рассчитывают семьи, уже получавшие такую выплату от других организаций и их средний месячный доход на одного человека составляет не более 6318 гривен.

Необходимые документы для оформления выплаты:

Паспорт (оригинал);

Идентификационный код;

Справка ВПЛ выдана в 2024 году (менее 30 дней);

Счет IBAN;

Документы, подтверждающие критерий уязвимости;

Справка: ОК-5 или ОК-7.

Если есть дополнительные вопросы, то ответ на них можно получить по телефону +380503464693.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где еще выплачивается помощь по аренде жилья для ВПЛ.