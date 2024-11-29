Евакуйовані сім'ї отримають допомогу від ЮНІСЕФ. Яким критеріям їм потрібно відповідати

Благодійний фонд ООН (ЮНІСЕФ) продовжує виплачувати допомогу для родин з дітьми, які виїхали з зони бойових дій

Для сімей з дітьми в Україні, що виїхали до більш безпечних районів громад, в яких було оголошено обов'язкову евакуацію, передбачено одноразову екстрену грошову допомогу.

Її сума складає 10 800 гривень і вона здійснюється дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Про це йдеться у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хто її може отримати

Згідно з даними, виплата розрахована на кожного члена родини (максимум 5 осіб, серед яких до 2 дорослих), які відповідають одному чи кільком критеріям вразливості:

у складі сім’ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім’я є багатодітною з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати/одинокий батько;

сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Для оформлення грошової допомоги, а саме подання заяв, сім'ї мають звернутись до органу соціального захисту населення у громаді, до якої вони перемістилися.

Станом на 25 листопада 2024 року дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) забезпечив 22 550 домогосподарств, зокрема 74 тисяч осіб та 38 тисяч дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з дітей в Україні нарахують грошову виплату до Дня святого Миколая.