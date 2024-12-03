Кому з сімей ВПО передбачено грошову допомогу на оренду житла та де діє програма фонду

Для оформлення такої виплати заявнику потрібно заповнити анкету

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), що вимушено переїхали й наразі проживають у двох областях України, отримають грошову допомогу на оренду житла.

Вона передбачена для тих, хто ще не отримував таку виплату від інших міжнародних організацій. Про це повідомляють у гуманітарному фонді для України "Право на захист".

Хто може взяти участь у програмі

На допомогу можуть розраховувати родини ВПО, які оформили статус після 24.02.2022 року і проживають у Вінницькій області та Дніпропетровській області не більше року, а точніше:

ВПО, які мешкають у місцях тимчасового проживання (МТП), які спроможні оплачувати оренду житла після закінчення терміну дії програми грошової допомоги;

ВПО, які проживають у МТП під загрозою виселення: в школах і дитсадках, у зв’язку з поверненням цих закладів до освітньої діяльності;

ВПО, які вже проживають в орендованому житлі та перебувають під загрозою виселення, не маючи іншої альтернативи, окрім як переселитись у МТП;

Новоприбулі ВПО, які не бажають проживати у місцях тимчасового проживання.

Перевага у наданні допомоги буде у сімей, що протягом піврічної участі в програмі зможуть підвищити свою життєву стійкість та забезпечити власну фінансову стабільність.

"Програма розрахована на родини, що можуть за потреби самостійно знайти нове житло для оренди та мають кошти, щоб самостійно сплатити перші два місяці оренди та, за потреби, послуги рієлтора", — наголосили у повідомленні.

Виплата нараховуватиметься упродовж півроку і її можна витрачати тільки на оренду житла, що потрібно буде підтверджувати документами. Крім того, упродовж проживання в орендованому житлі представники фонду здійснюватимуть візити до родини.

Аби отримати допомогу, заявникам необхідно заповнити анкету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з евакуйованих сімей може отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ.