Ценовое ралли: лук в Украине снова подешевел

Овощ борщевого набора снова упал в стоимости и, как объясняют аналитики, это связано с ухудшением качества товара и снижением спроса

В конце ноября 2024 года на украинском рынке произошло стремительное подорожание лука. Уже на первой неделе декабря отпускные цены снова снизились и основная причина такой тенденции — спад спроса.

По словам аналитиков проекта EastFruit, на рынке преобладает овощ среднего и низкого качества, поэтому со стороны покупателей снизился спрос. Сейчас цены на репчатый лук колеблются в пределах 10-16 гривен за килограмм, что на 16% дешевле, чем неделей ранее.

Уже в те выходные, а именно 30 ноября-1 декабря, оптовые партии лука продавались за ценами, которые уступали прошлогодним показателям, отметили аналитики.

Они объясняют, что продавцы переписывают цены из-за заметного снижения спроса и ухудшения качества лука в хранилищах. Поэтому владельцы пытаются таким образом стимулировать темпы сбыта и как можно скорее распродать товар.

" …Большинство фермеров на сегодняшний день предпочитают воздерживаться от продажи лука, ссылаясь на крайне низкие цены. Напомним, что в начале декабря 2023 года украинские производители отгружали лук в среднем на 20% дороже, чем сегодня", — резюмировали в сообщении.

Цены на лук в Украине

Согласно данным сайта Минфин, сейчас лук белый 1 кг в среднем можно приобрести за 64,93 гривны, хотя месяцем ранее он стоил 61,22 гривны. Разница составила 3,71 гривны.

В декабре ценник на лук репчатый (1 кг) составляет 17,30 гривны, но в ноябре товар был дороже на 0,45 гривны — 17,75 гривны.

Лук синий сейчас продается за 29,40 гривны (кило). В ноябре ценник составлял 29,53 гривны, то есть был выше на 0,13 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты подорожают в Украине перед рождественскими праздниками.