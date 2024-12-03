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Це не верхня межа: на скільки може змінитись ціна на яйця до кінця року

Автор
Марина Бондаренко
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Продукти. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

До кінця поточного року вартість яєць, ймовірно, виросте на 10% і це пояснюється збільшенням затрат виробництва та ростом цін на корм

Певний час на українському ринку невпинно дорожчали курячі яйця. Однією з причин такої позитивної тенденції цін є здорожчання собівартості виробництва.

Влітку пропозиції яєць більше і їх потрібно було якнайшвидше реалізувати, тому цінник на них був нижчим. Ближче до осені вартість починає зростати, як сказав аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі для "Фактів ICTV".

Він прогнозує, що до кінця року яйця можуть здорожчати ще на 10% і однією з причин впливу на вартість є зростання витрат на виробництво. Зокрема:

  • подорожчання кормів — пшениці, кукурудзи та соняшникового шроту;
  • витрати на енергоресурси — збільшення споживання електроенергії для забезпечення комфортного середовища птиці й додаткові витрати на світло через скорочення світлового дня;

Водночас ціноутворення також залежить від сезонного фактора, адже в домогосподарствах зменшується пропозиція яєць.

"Хоча промислове виробництво яєць в Україні повернулося на довоєнний рівень, але попит і витрати тиснуть на ціноутворення", — йдеться у повідомленні.

За словами експерта, вартість яєць буде зростати протягом осені-зими, але ближче до весни вона стабілізується, адже підвищиться пропозиція.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли українські продукти стануть дорожчими за імпортні.

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#Ціни #Ціни на продукти #Прогноз #Яйця