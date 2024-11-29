В Україні стрімко подорожчала цибуля: чому та на скільки

Є певні фактори, що вплинули на вартість

Деякі овочі борщового набору протягом року серйозно здорожчали. Ціни продовжують рости і на цибулю, яка нині на 35% дорожче, аніж наприкінці минулого тижня.

Фермерам вдалось підвищити вартість на цибулю через збільшення пропозиції товару. Однак якісного товару досить мало, адже велика кількість виробників утримується від продаж овочу зі сховищ, як повідомили аналітики проекту EastFruit.

За їх словами, зростання вартості спостерігається лише на цибулю високої якості, коли пропозиція овочів середньої та низької якості помітно скоротилася. Наразі кілограм цибулі можна придбати за 12-17 гривень. Ціна за тиждень виросла на 35%.

Вони зауважують, що наразі вартість на цибулю вже перевищує торішні показники в середньому на 16%. Згідно з прогнозом, така тенденція викликана штучно і пов'язана з тим, що багато виробників просто не хочуть продавати за поточними цінами. Через це створюється ще більш суттєва нестача цих овочів на ринку.

"Якщо порівнювати ситуацію на ринку цибулі з іншими країнами регіону моніторингу проекту, то вже до кінця поточного тижня саме в Україні цей овоч може очолити рейтинг із найвищими цінами. На думку експертів, якщо ця тенденція на ринку зміцниться, то імпорт цибулі в Україну цього сезону може розпочатися раніше традиційних термінів", — резюмували вони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні очікується здорожчання 12 основих продуктів.