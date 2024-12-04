Два салатних овочі б'ють цінові рекорди: чи дорожчатимуть вони й надалі

Ці товари ростуть у вартості через низьку пропозицію та високий попит, тому ціни не зафіксуються найближчими часом

На українському ринку фіксується рекордне здорожчання салатних овочів — огірків та помідорів. Основною причиною позитивної динаміки цін є скорочення пропозиції на ринку.

Як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові для "Телеграфа", огірки наразі знаходяться на рекордно високому рівні через дефіцит продукції, що своєю чергою пояснюється обмеженим обсягом вітчизняного виробництва.

Крім обмеження пропозиції, на ціну впливає попит, який залишається високим, особливо взимку, коли овочів з відкритого ґрунту мало, а також підвищення вартості енергоносіїв та проблема з опаленням теплиць.

За її прогнозами, огірки та помідори будуть дорожчати упродовж зими.

"На ринку присутні як вітчизняні, так і імпортні овочі. Однак через дефіцит місцевої продукції частка імпорту, зокрема з Туреччини, збільшується. Імпортні овочі також дорожчають через логістичні витрати та митні збори", — резюмувала вона.

Ціни на помідори та огірки в Україні

Нині вартість тепличних помідорів на оптовому ринку "Шувар" у Львові у середньому становить 107,5 грн/кг, що на 68% вище ніж торік, коли вартість була 64 грн/кг. Середня ціна на тепличні огірки становить 93 грн/кг.

Водночас згідно з даними Мінфін, :

1 кг огірків у грудні коштує 139,90 гривень. Місяцем раніше вартість була 115,12 гривні, тобто меншою на 24,78 гривні;

кілограм огірків гладких — 161,90 гривень. У листопаді цінник складав 159,69 гривні, тобто був меншим на 2,21 гривні.

огірки довгоплідні (1 кг) — 169,0 гривень. У минулому місяці вартість була нижче на 29,22 гривні;

за огірки короткоплідні (кілограм) наразі потрібно віддати 146,90 гривень. У листопаді вони були дешевші на 25,94 гривні.

1 кг помідорів червоних в середньому у грудні продаються за 126,70 гривень. Місяцем раніше їх ціна була меншою на 21,41 гривні;

помідори рожеві (кілограм) нині коштують 110,50 гривень, а у листопаді були дешевше на 5,88 гривні;

кіло помідорів сливка можна купити за 161,95 гривні, але у минулому місяці — 118,16 гривні. Різниця склала 43,79 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що два популярні продукти продовжують дорожчати.