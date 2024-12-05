Борщ стане дорожчим: популярний овоч знову зріс у ціні, що буде далі

Ціни виросли переважно на овоч високої якості, що пояснюється збільшенням попиту та зменшенням пропозиції

Популярні овочі на українському ринку продовжують дорожчати. Наразі фіксується ріст цін на білокачанну капусту високої якості, вартість якої за тиждень піднялась на 11%.

Основною причиною негативної тенденції є помітне підвищення попиту на овоч, але лише на товар високої якості. Через це власники такого овочу отримали можливість підвищити відпускні ціни, як повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Наразі виробники продають свій товар в ціні від 20 до 27 гривень, однак вона коливається залежно від якості та обсягу партій. За тиждень вартість виросла на 11%.

Водночас пропозиція на українському ринку досить обмежена. В основному це спричинено тим, що більшість господарств не хоче продавати капусту, очікуючи здорожчання цієї продукції найближчими тижнями.

"Варто зазначити, що на сьогоднішній день ціна на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 2,7 рази вища, ніж за аналогічний період 2023 року, і більшість учасників ринку прогнозують подальше її подорожчання. Свою думку вони аргументують зниженням виробництва цієї продукції у країні, а також помітним скороченням частки продукції, придатної для тривалого зберігання", — зауважили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на скільки може змінитись вартість яєць до кінця поточного року.