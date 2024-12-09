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Як військовому вирахувати своє грошове забезпечення: відповідь Міноборони

Автор
Марина Бондаренко
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Військові під час бойових дій
Військові під час бойових дій. Фото Генштаб ЗСУ

Щоб дізнатись суму щомісячних та додаткових виплат бійці можуть використати онлайн-калькулятор

Військовослужбовцям в Україні щомісяця виплачують грошове забезпечення. В нього входять різні виплати, зокрема посадовий оклад, доплата за військове звання, надбавка за вислугу років тощо. Аби порахувати точну суму нарахування, Міністерство оборони розробило онлайн-калькулятор.

Міноборони запустило сайт соціального забезпечення та підтримки для військових, а також їх сімей. Про це йдеться у повідомленні центрального органу виконавчої влади.

Використовуючи його, військовий може розрахувати своє щомісячне нарахування за основними видами виплат для бійців Збройних Сил України.

Водночас на ньому також можна дізнатись наступну інформацію:

  • порядок нарахування та виплати грошового забезпечення;
  • нарахування одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;
  • інші соціальні гарантії військовослужбовцям та членам їх сімей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що входить в одноразові додаткові види грошового забезпечення військових.

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#Міноборони #Виплати #Грошове забезпечення #Виплати військовим